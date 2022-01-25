Прокуратура проведет проверку после того, как братчанин забыл в такси полуторагодовалую дочь Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Братска проводит проверку после сообщения о том. что отец забыл в такси свою полуторагодовалую дочь. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки будет дана оценка того, как будет исполняться профилактика безнадзорности несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе.

По итогам выяснения всех обстоятельств будут приняты меры.

Напомним, 24 января горе-отец намеренно «забыл» свою 1,5-годовалую дочь в такси. Машина приехала по указанному в заявке адресу. Однако пассажир понял, что денег для оплаты услуги нет. Он якобы пошел за деньгами в квартиру, оставив в качестве залога ребенка, но не вернулся. Через какое-то время, поняв, что за малышкой не придут, таксист позвонил в полицию. Девочку передали в детскую городскую больницу.

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