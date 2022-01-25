Больше 2,5 тысяч тонн отходов вывезли с промплощадки БЦБК за год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С промплощадки БЦБК в 2021 году вывезли больше 2,5 тысяч тонн отходов, в том числе первой категории опасности. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia со ссылкой на старшего управляющего банкира ВЭБ.РФ Антона Григорова. Работу, по его словам, планируется продолжить после того, как сойдет снег. Кроме того, специалисты намерены провести на территории проектно-изыскательские работы для более детального изучения состояния промплощадки.

- Подобные исследования не проводились около 10 лет, - рассказал Антон Григоров. - В итоге мы поймем, что делать дальше с этой землей и сооружениями и сколько это будет стоить. Ответ на этот вопрос мы, предварительно, получим в апреле 2022 года и уже с проектной документацией в июле-августе.

Специалисты планируют исследовать около 150 зданий, как на сохранность конструкций, так и уровень загрязнения. Будет обследована вся территория, находящаяся под категорией капитального строительства — это 244 объекта и сама земля.

В дальнейшем территорию планируют рекультивировать.

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