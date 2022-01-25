В честь праздника в Иркутской области посчитали, как часто девочек называют Татьянами Фото: Валерий ШАХОВ

В честь праздника необычный подсчет провели в региональной службе ЗАГСа, чтобы узнать, как часто в Приангарье девочкам дают имя Татьяна. Как оказалось, все реже и реже. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе ведомства. За 2021 год на свет в Иркутской области появились 75 девочек с этим именем.

- Самым популярным женским именем все еще остается София. За год своих дочек так назвали 470 раз, на втором месте Ева - 375 случаев регистрации и на третьем Алиса - это имя выбирали чуть реже - 320 раз, - рассказали в ведомстве.

Четвертую строчку рейтинга самых любимых иркутянами женских имен занимают сразу два имени: Милана и Анна (310 регистраций). А закрывает пятерку Виктория (300 регистраций).

Напомним, по данным отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области на 25 января прошлого года, в Приангарье проживало 106 674 Татьяны. 932 из них в этот день отмечают свой день рождения.

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