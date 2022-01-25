Стало известно, когда в Иркутской области пройдут первые в 2022 году выборы

Первые муниципальные выборы в 2022 году в Иркутской области пройдут 27 марта. Фото: правительство Иркутской области

Первые муниципальные выборы в этом году в Иркутской области пройдут весной. Об этом сообщают в пресс-службе региональной Избирательной комиссии.

- Иркутская районная территориальная избирательная комиссия на своем заседании сегодня приняла решения о назначении на 27 марта досрочных выборов депутатов дум Голоустненского, Сосновоборского и Ревякинского муниципальных образований (МО), - отметили в областном Избиркоме.

В каждом районе в этот день пройдет голосование по 10 депутатским мандатам. Кампании пойдут по сокращенным срокам на одну треть. В организации голосования будут задействованы шесть участковых комиссий.

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