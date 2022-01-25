Свет отключат в части Иркутского района 26 января Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

26 января в части Иркутского района отключат свет. Без электроэнергии на несколько часов останутся жители двух поселков. Там пройдут плановые работы на сетях. Об этом сообщают в официальном аккаунте компании «Иркутские электросети».

- В некоторых населенных пунктах Иркутского района – Урик и Хомутово, будет ограничено электроснабжение, - сообщили в соцсетях компании.

Жителей Иркутского района просят с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения. Также возможны корректировки в планах работ. Это зависит от метеоусловий и выявлении дефектов энергооборудования.

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