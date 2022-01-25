В Иркутске появится новый маршрут от микрорайона Топкинский до ЖД вокзала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Администрация Иркутска запустила конкурс на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по маршруту №49 – микрорайон Топкинский – Автовокзал – Центральный рынок – Железнодорожный вокзал. Об этом сообщают на сайте администрации областного центра.

- По новому пути будет следовать восемь автобусов малого класса. Среди остановок в центр - микрорайон Топкинский, улица Енисейская, Щевцова, Яковлева, Чапаева, Онкодиспансер, Гараж, ГПТУ № 1, Доренберг, Фабрика «Узоры», Автовокзал, Центральный Рынок, улица Ленина, Художественный музей, Площадь графа Сперанского, Чкалова, Челнокова, железнодорожный вокзал, - отметили в администрации Иркутска.

И обратно – железнодорожный вокзал, остановка улица Челнокова, Чкалова, Сквер имени Кирова, Цирк, Институт зрения, Автовокзал, Фабрика «Узоры», Доренберг, ГПТУ № 1, Гараж, улица Пшеничная, Онкодиспансер, Чапаева, Яковлева, Шевцова, Енисейская и микрорайон Топкинский.

Вывод нового маршрута ожидается после конкурсного отбора транспортной компании. Итоги конкурса подведут 5 апреля 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свет отключат в части Иркутского района 26 января. Подачу электроэнергии ограничат в двух поселках. (подробности)

После случая в Забайкалье, где собаки загрызли ребенка, в Бурятии запретили возвращать бродячих псов на волю после отлова. В Бурятии запретили возвращать опасных и больших собак на волю после отлова. (подробности)

Синоптики рассказали, когда в Иркутске закончатся снегопады и придет мороз. 26 января в Иркутске снегопада не ожидается. (подробности)