Угонщика Toyota Chaser в Иркутске задержали через несколько минут после преступления Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Всего несколько километров успел проехать на чужой машине 35-летний угонщик Toyota Chaser из Иркутска. Машину он похитил на улице Ягодная. Вскоре владелец обнаружил пропажу машины и позвонил в полицию. Ориентировку отправили всем нарядам города. Получил ее и один из экипажей Росгвардии. Угнанный седан они заметили в пустом дворе по улице 2-ая Железнодорожная.

- Неподалеку от нее находился сам угонщик, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. - Он признался в угоне и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Против угонщика возбуждено уголовное дело. Все подробности преступления выясняются.

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