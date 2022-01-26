За семь лет в Иркутской области и Забайкалье появилось 286 дискаунтеров «ХлебСоль».

Для группы компаний «Слата» 2021 год прошел эффективно. В Приангарье и Забайкалье открылись новые дискаунтеры «ХлебСоль» (всего за семь лет появилось 286 универсамов в 55 городах и селах), а в Иркутске начали работать два магазина «Мини» в формате convenience store. Планами на 2022 год поделился исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

- Мы будем улучшать сервисы, качество обслуживания, расширять торговые предложения, искать то, что необходимо нашему покупателю. Например, два года назад мы запустили в «Слате» проект «Местные производители», и оказалось, что именно эту нишу в нашем регионе можно и нужно развивать, - отметил Ярослав Шиллер.

Кроме того, региональный ритейлер продолжит совершенствовать работу дискаунтеров, поскольку в пандемию этот формат особенно востребован у клиентов.

- Будем улучшать эффективность бизнеса в операционных, логистических и коммерческих процессах. Динамика роста сети снизится, зато мы до максимума насытим регионы присутствия, - подчеркнул исполнительный директор торговых сетей.