Четверо детей сбежали из детского сада в Саянске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Сорок минут воспитатели искали пропавших из детского сада в Саянске детей. Четверо дошкольников сбежали после прогулки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Саянска.
- В то время, когда воспитатель помогала раздеться детям, вернувшимся с прогулки, четверо воспитанников спрятались за угол здания и покинули территорию сада, - рассказали в мэрии города.
Куда и зачем направились малыши, спросите вы? А ответ такой – тратить карманные деньги. У одного из воспитанников детсада №25 были при себе деньги, остальные трое решили составить ему компанию. Воспитателям удалось найти их спустя 40 минут.
- По данному факту проводится служебная проверка, - рассказали в управлении образования администрации города Саянска.
Читайте также:
В Братске отец забыл 1,5-годовалую дочку в такси (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08