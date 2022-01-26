Четверо детей сбежали из детского сада в Саянске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сорок минут воспитатели искали пропавших из детского сада в Саянске детей. Четверо дошкольников сбежали после прогулки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Саянска.

- В то время, когда воспитатель помогала раздеться детям, вернувшимся с прогулки, четверо воспитанников спрятались за угол здания и покинули территорию сада, - рассказали в мэрии города.

Куда и зачем направились малыши, спросите вы? А ответ такой – тратить карманные деньги. У одного из воспитанников детсада №25 были при себе деньги, остальные трое решили составить ему компанию. Воспитателям удалось найти их спустя 40 минут.

- По данному факту проводится служебная проверка, - рассказали в управлении образования администрации города Саянска.

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