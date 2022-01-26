Полицейские Слюдянки раскрыли кражу майнингового оборудования на 350 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутской области узнали, кто украл у жителя Слюдянского района ферму для добычи криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина приобрел аппаратуру доя майнинга осенью прошлого года и оборудовал ферму на территории промышленной базы в металлическом контейнере. Как-то вечером ему пришла смс, что асики (майнинговые машинки) не работают. Утром при проверке своей «фермы», сибиряк увидел, что оборудование украдено.

- Из бокса пропали 7 единиц техники на общую сумму свыше 350 тысяч рублей, - говорят полицейские. – Мы провели комплекс оперативных мероприятий и установили вероятного похитителя. Им оказался 31-летний вахтовик, знакомый сторожа соседней базы.

Преступник услышал характерный звук майнингового оборудования и вскрыл тот самый контейнер на промышленной базе. После чего перенес машинки под мост в поселке Култук, где спрятал их. Расследование уголовного дела по статье «Кража» продолжается. После необходимых следственных процедур майнинговое оборудование будет возвращено владельцу.

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