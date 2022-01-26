Лаборантская кабинета физики сгорела в школе №39 города Ангарска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарным в городе Ангарске о том, что в здании школы №39 на втором этаже дым, практически одновременно сообщил сторож образовательного учреждения и автоматическая пожарная сигнализация. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар начался в 20.15 накануне вечером, - рассказывают спасатели. - К месту пожара были направлены 8 пожарных расчетов, в том числе автолестница. Благодаря правильным действиям сторожа и сработавшей сигнализации сгорел только один кабинет.

Огонь разгорелся в лаборантской физики. Потушить его удалось за пять минут. Сгорела мебель, комната закоптилась полностью. Площадь пожара составила 4 «квадрата». Детей в этот момент в здании уже не было. Пострадавших нет.

- Осмотр места пожара показал, что возгорание произошло из-за короткого замыкания включенного электроприбора, - отмечают в пресс-службе Главка. – В школе проведут внеплановую проверку на предмет выполнения требований пожарной безопасности. Также будет решен вопрос о возбуждении административного производства в отношении лица, ответственного за пожарную безопасность в школе.

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