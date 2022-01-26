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Общество26 января 2022 2:31

Прокуратура проведет проверку торгов на отлов бродячих собак в Иркутске

В аукционе участвовала лишь одна компания – «Пять звезд»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Прокуратура проведет проверку торгов на отлов бродячих собак в Иркутске

Прокуратура проведет проверку торгов на отлов бродячих собак в Иркутске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Иркутска организовала проверку после того, как в аукционе на отлов бездомных животных победила компания «Пять звезд», которая стала единственным участником торгов. Контракт в администрации города планировали заключить 24 января. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в 2022 году в областном центре планируют отловить около 360 животных. На эти цели из областного бюджета Иркутску выделена субвенция в размере 5,5 миллионов рублей. При этом в администрации города отметили, что при необходимости будет заключен дополнительный контракт.

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