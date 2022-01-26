Житель Тулуна помог мошенникам загнать себя в кредит и украсть его деньги Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

44-летний житель Тулуна стал очередной жертвой мошенников, но понял это слишком поздно. Незнакомец, представившись по телефону сотрудником центра оказания госуслуг, напугал мужчину тем, что неизвестные якобы оформляют на его имя кредит, мол, злоумышленники украли персональные данные сибиряка и вот-вот возьмут займ. Как это обычно бывает, мошенник сразу же предложил тулунчанину «помощь». Чтобы спасти деньги и отменить операцию, было необходимо лишь выполнить несколько простых действий, в том числе продиктовать коды подтверждения в СМС-сообщениях. Желая уберечь от преступников свои сбережения, мужчина добросовестно выполнил все требования «специалиста многофункционального центра». Как оказалось позже, он наоборот помог аферистам взять на себя кредит на 60 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В похожую ситуацию попала 53-летняя иркутянка, которой накануне позвонили с неизвестного номера телефона и сообщили, что злоумышленники взломали ее личный кабинет банка и пытаются похитить деньги, - рассказали в ведомстве. - Для предотвращения хищения денежных средств необходимо продиктовать код, направленный в смс-сообщении. После того, как женщина сообщила номер кода, денежные средства в сумме около 50 тысяч рублей, были списаны аферистами.

Таким образом, за сутки телефонные мошенники выманили у жителей Иркутской области больше 100 тысяч рублей. Жителей Приангарья настоятельно просят не сообщать по телефону личных данных, паролей и номеров банковских карт. Настоящие сотрудники не попросят вас делать тестовые переводы денег, диктовать им код из СМС.

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