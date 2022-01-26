За сутки в Иркутской области коронавирусом заразились 649 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно количество заболевших коронаврусом в Иркутской области стремительно растет. Так, на 26 января в регионе выявили 649 новых случаев заражения. С начала пандемии их число увеличилось до 167 003. В больницах лечение проходят 2269 пациентов, что на 97 больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в областном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- За сутки в Приангарье выздоровели 183 жителя с диагнозом COVID-19. Всего за все время с болезнью успешно справились 153 183 человека, - рассказали в оперштабе.

Инфекция унесла жизни 17 пациентов. Количество летальных случаев от коронавируса в региона возросло до 7519. От иных, не связанных с COVID заболеваний, умерли 602 человека.

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