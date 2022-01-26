Прокуратура проведет проверку после пожара в школе №39 в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прокуратура Ангарска проведет проверку после пожара в школе №39. Накануне, вечером 25 января, в здании загорелась лаборантская кабинета физики. В этот момент в школе учителей и учеников не было. Причины произошедшего устанавливаются, однако по предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания включенного электроприбора. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства о пожарной безопасности, - рассказали в ведомстве.

Также будет решен вопрос о возбуждении административного производства в отношении лица, ответственного за пожарную безопасность в школе.

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