«Ростелеком» в Иркутской области модернизирует горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции

Фото: Пресс-служба Правительства ИО.

«Ростелеком» по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева модернизирует единый call-центр по вопросам коронавирусной инфекции. Количество операторов бесплатной горячей линии 122 в Приангарье увеличат с 20 до 50 человек в смену. Об этом заявил глава региона при посещении центра обработки вызовов, расположенный на площадке «Ростелекома».

«С учетом прогнозируемого роста заболеваемости коронавирусом мы ожидаем увеличения количества звонков от населения на горячую линию. Работать операторами будут как студенты, так и работники учреждений здравоохранения. В течение недели они пройдут обучение», — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев. Он поручил организовать горячее питание и комнату психологической разгрузки специалистов call-центра.

«Горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции на базе облачной инфраструктуры нашей компании мы развернули в ноябре 2020 года. Работы были организованы с помощью услуги “Виртуальная АТС” в короткие сроки, — сообщил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. — Мы предоставим техническую возможность для увеличения количества рабочих мест в call-центре, это позволит абонентам быстрее дозваниваться до операторов и получать необходимую информацию. Уверен, что это снимет информационную напряженность у жителей региона».

По телефону горячей линии можно получить общую справочную информацию, касающуюся распространения коронавирусной инфекции.