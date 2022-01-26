До 10 лет тюрьмы грозит иркутянину за нападение с ножом на продавца скупки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Неизвестный мужчина украл из магазина скупки в Ленинском районе Иркутска больше 40 тысяч рублей. Он вытащил деньги из кассы, угрожая девушке-продавцу предметом, похожим на нож. Ограбление попало на кадры камеры наблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Злоумышленник задержан по горячим следам сотрудниками уголовного розыска, - рассказали в ведомстве. - Им оказался 34-летний иркутянин, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд вынес решение арестовать подозреваемого.

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