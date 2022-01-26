Централизованную систему водоснабжения начали строить в поселке Бохан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Централизованную систему водоснабжения начали строить в поселке Бохан. Она обеспечит чистой водой больше 5 тысяч человек. К ней подключат социальные объекты. На проект уже получено положительное заключение государственной экспертизы и был заключен контракт на проведение работ. Объект планируют сдать в ноябре 2023 года. Только за два года на строительство будет направлено больше 415 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Подрядчик уже доставляет материалы, оборудование и спецтехнику, формирует бригады. Земляные работы начнутся в теплое время года, – говорит министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

Проект системы водоснабжения в Бохане включает в себя новый водозабор, насосную станцию, 30 километров водопровода, 66 колонок, более 50 пожарных гидрантов, которые будут расположены по всему поселку.

Строительство объектов водоснабжения в деревне Сосновый Бор Иркутского района, селе Покровке Баяндаевского района, деревне Олхе и селе Введенщине Шелеховского района, поселке Забитуй Аларского района и в поселке Залари будет завершено в 2022 году.

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