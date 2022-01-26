Лесопарковый зеленый пояс вокруг Иркутска будет увеличен до 229 тысяч гектаров Фото: Андрей АБРАМОВ

Лесопарковый зеленый пояс вокруг Иркутска будет увеличен на 39 тысяч га. Проект постановления принят на сессии Законодательного Собрания Иркутской области. В 2018 году площадь территории составляла 190 тысяч га, в 2021 года – 229 тысяч.

- По информации министра природных ресурсов Иркутской области Светланы Трофимовой, увеличение зеленого пояса предлагается, в том числе за счет защитных лесов, расположенных в первом, втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Иркутска, Плишкинских лесов Хомутовского МО, лесного массива в районе Академгородка, территории береговой полосы в районе реки Кая, земель лесного фонда, расположенных в районе Мельничной пади, ряда неосвоенных земельных участков, имеющих лесные насаждения, лесного массива в районе «Ключи Ситникова» Усольского района, - рассказали в пресс-службе Заксобрания региона.

Решение об увеличении лесопаркового зеленого пояса обсуждалось совместно с общественностью и экологов. Также

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