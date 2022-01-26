Свет отключат в трех районах Иркутска 27 января Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

27 января в части Иркутска не будет света. О временных неудобствах предупреждают жителей трех районов областного центра. Это Октябрьский, Ленинский и Свердловский районы. В части домов отключения продлятся до 8 часов. Об этом сообщают в официальном Instagram-аккаунте компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - обратились к иркутянам в соцсетях.

Адреса в Иркутске, где отключат свет 27 января.

По разным адресам пройдут работы, связанные с ремонтом оборудования, заменой опоры, переводом нагрузки или регулировкой напряжения.

В части домов отключения продлятся до 8 часов

По разным адресам пройдут работы, связанные с ремонтом оборудования, заменой опоры или регулировкой напряжения

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