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Общество26 января 2022 9:17

Свет отключат в трех районах Иркутска 27 января

В части домов отключения продлятся до 8 часов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Свет отключат в трех районах Иркутска 27 января

Свет отключат в трех районах Иркутска 27 января

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

27 января в части Иркутска не будет света. О временных неудобствах предупреждают жителей трех районов областного центра. Это Октябрьский, Ленинский и Свердловский районы. В части домов отключения продлятся до 8 часов. Об этом сообщают в официальном Instagram-аккаунте компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - обратились к иркутянам в соцсетях.

Адреса в Иркутске, где отключат свет 27 января.

Адреса в Иркутске, где отключат свет 27 января.

По разным адресам пройдут работы, связанные с ремонтом оборудования, заменой опоры, переводом нагрузки или регулировкой напряжения.

В части домов отключения продлятся до 8 часов

В части домов отключения продлятся до 8 часов

По разным адресам пройдут работы, связанные с ремонтом оборудования, заменой опоры или регулировкой напряжения

По разным адресам пройдут работы, связанные с ремонтом оборудования, заменой опоры или регулировкой напряжения

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