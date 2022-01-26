В Иркутске разыскивают подозреваемого в краже алкоголя из супермаркета Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают 27-летнего Виктора Еремина. Мужчину подозревают в краже из супермаркета спиртного на 3 тысячи рублей. Преступление было совершенно в декабре прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту следователем отдела полиции № 7 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), - рассказали в ведомстве.

Также в полиции отметили, что разыскиваемый может представляться чужим именем.

Людей, которые владеют информацией о местонахождении Виктора Еремина, просят сообщить об этом в ближайшую дежурную часть или по номеру 02.

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