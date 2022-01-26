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Общество26 января 2022 10:51

Специалист объяснил, почему загородные дома станут новым трендом

Современное жилье должно быть минималистичным и практичным, считает эксперт
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Почему загородные дома станут новым трендом, объяснил специалист

Почему загородные дома станут новым трендом, объяснил специалист

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Будущее - за модульными домами под ключ, заявил в беседе с ИА NEWS.ru основатель инженерно-архитектурной компании Escapenow Руслан Муханов. Это станет новым решением в ответ на резкий рост цен на стройматериалы, который в прошлом году достиг 30%. Бизнесмен отметил, что современное загородное жилье должно быть высокотехнологичным и иметь минималистичный дизайн.

- Возрос интерес к технологии pre-fabricated, когда дома полностью изготавливаются на заводе и уже 100% готовыми (с отделкой, а при желании с мебелью и техникой) перевозятся на место эксплуатации, — сообщил Муханов.

Такие дома оборудованы умными термостатами, бесперебойной связью и автономностью в случае непредвиденных ситуаций.

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