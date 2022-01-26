Стало известно, какие школы в Иркутской области перешли на дистанционку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Иркутской области 28 школ полностью перешли на дистанционный режим обучения. В четырех из них наблюдается увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Это два учреждения в Иркутске, а также по одному в городе Усолье-Сибирский и поселке Жигалово. Ученики еще 15 школ региона будут в ближайшее время заниматься из дома из-за роста заболеваемости ОРВИ. Еще несколько учебных учреждений временно закрыты, чтобы избежать вспышек инфекции. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
- По решению оперативного штаба Эхирит-Булагатского муниципального образования принято решение о переходе на обучение с применением дистанционных технологий школ поселка Усть-Ордынский, - рассказали в правительстве.
Всего в 192 школах Приангарья есть классы, полностью перешедшие на обучение в дистанционном режиме.
КОНКРЕТНО
На обучение с применением дистанционных технологий по причине высокой заболеваемости COVID-19 перешли четыре общеобразовательные школы:
- кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»
- Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова
- Лицей №36 ОАО «РЖД» г. Иркутска
- Жигаловская СОШ № 1 (Жигаловский район)
По причине заболеваемостью ОРВИ:
15 школ переведены на обучение с применением дистанционных технологий:
- Костинская СОШ Нижнеудинского района
- Коршуновская СОШ Нижнеилимский район
- СОШ п. Алексеевск Киренского района
- СОШ с.Алымовка Киренского района
- ООШ № 12 с. Червянка Чунского МО
- Олонская СОШ Боханского района
- Укырская СОШ Боханского района
По решению оперативного штаба Эхирит-Булагатского муниципального образования принято решение о переходе на обучение с применением дистанционных технологий школ п. Усть-Ордынский:
- Усть-Ордынская СОШ №1 им. В. Б. Борсоева
- Усть-Ордынская СОШ №2 им. И. В. Балдынова
- Усть-Ордынскя НОШ
- Усть-Ордынская ВСОШ;
- Байтогская СОШ;
- Усть-Ордынская СОШ № 4
- Усть-Ордынская СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева
- Национальная Усть-Ордынская гимназия