Стало известно, какие школы в Иркутской области перешли на дистанционку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области 28 школ полностью перешли на дистанционный режим обучения. В четырех из них наблюдается увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Это два учреждения в Иркутске, а также по одному в городе Усолье-Сибирский и поселке Жигалово. Ученики еще 15 школ региона будут в ближайшее время заниматься из дома из-за роста заболеваемости ОРВИ. Еще несколько учебных учреждений временно закрыты, чтобы избежать вспышек инфекции. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- По решению оперативного штаба Эхирит-Булагатского муниципального образования принято решение о переходе на обучение с применением дистанционных технологий школ поселка Усть-Ордынский, - рассказали в правительстве.

Всего в 192 школах Приангарья есть классы, полностью перешедшие на обучение в дистанционном режиме.

КОНКРЕТНО

На обучение с применением дистанционных технологий по причине высокой заболеваемости COVID-19 перешли четыре общеобразовательные школы:

- кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»

- Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова

- Лицей №36 ОАО «РЖД» г. Иркутска

- Жигаловская СОШ № 1 (Жигаловский район)

По причине заболеваемостью ОРВИ:

15 школ переведены на обучение с применением дистанционных технологий:

- Костинская СОШ Нижнеудинского района

- Коршуновская СОШ Нижнеилимский район

- СОШ п. Алексеевск Киренского района

- СОШ с.Алымовка Киренского района

- ООШ № 12 с. Червянка Чунского МО

- Олонская СОШ Боханского района

- Укырская СОШ Боханского района

По решению оперативного штаба Эхирит-Булагатского муниципального образования принято решение о переходе на обучение с применением дистанционных технологий школ п. Усть-Ордынский:

- Усть-Ордынская СОШ №1 им. В. Б. Борсоева

- Усть-Ордынская СОШ №2 им. И. В. Балдынова

- Усть-Ордынскя НОШ

- Усть-Ордынская ВСОШ;

- Байтогская СОШ;

- Усть-Ордынская СОШ № 4

- Усть-Ордынская СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева

- Национальная Усть-Ордынская гимназия