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Экономика26 января 2022 11:31

Как выжить в век супермаркетов: эксперты дали советы владельцам маленьких магазинчиков

Только за год число розничных магазинов в России сократилось на 18,87%
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Как выжить в век супермаркетов: эксперты дали советы владельцам маленьких магазинчиков

Как выжить в век супермаркетов: эксперты дали советы владельцам маленьких магазинчиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как в эпоху супермаркетов и доставки продуктов на дом выжить маленькому магазинчику? С каждым разом дискаунтеры все сильнее снижают цены, приманивая все больше покупателей. Только за год число ларьков, киосков и торговых павильонов в шаговой доступности в России сократилось на 18,87%. Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, руководитель GR-агентства Наталия Кошелева в беседе с ИА NEWS.RU посоветовала предпринимателям обратить внимание на товары, которые не попадают в поле зрения сетей.

- Да, таких найти непросто, но уверяю вас, таких производителей достаточно много и им нужен сбыт, потому как войти в сети они не могут по разным причинам, в том числе из-за небольшого объёма производства. Кроме того, малой рознице стоит рассмотреть возможность объединения в закупочные союзы, которые позволят закупать у поставщиков товары по более выгодным ценам, — сказала Кошелева.

Также член московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), предприниматель Сергей Дёмин отметил. Что очень важно расположение торговой точки, а также трафик посетителей. Необходимо отслеживать предпочтения клиентов и в зависимости от этого корректировать наличие товара.

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