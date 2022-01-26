В Минтруда Иркутской области рассказали о размере пособия по безработице в 2022 году Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Иркутской области увеличится размер максимального и минимального пособия. С учетом районного коэффициента в первые три месяца шестимесячного периода выплата в южных районах составит 15 350,4 рублей, а в северных – 16 629, 6 рублей. Напомним, в 2021 году сумма поддержки составляла 14 556 рублей и 15 769 рублей соответственно. Во вторую половину полугодового периода выплата станет меньше. В южных районах – 6000 рублей. В северных – 6500 рублей. Об этом сообщают в социальных сетях министерства труда и занятости региона.

- Минимальное пособие центр занятости выплачивает три месяца и назначает тем, кто раньше не работал, не работал долгое время или был уволен за виновные действия. В южном районе – 1800, северном районе – 1950, - отметили в ведомстве.

Если человек захотел пройти обучение по новой специальности, то пособие сохранится.

Министерство труда и занятости напоминает, что подать заявление на социальную выплату можно через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

в южных районах Иркутской области – 14 556 руб., в северных районах Иркутской области – 15 769 руб.

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