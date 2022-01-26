«Байкал-Энергия» проиграла «Ак Барс-Динамо» в Казани Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В очередном матче Суперлиги хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» проиграли казанскому «Ак Барс-Динамо» со счетом 2:4. Встреча проходила в столице Татарстана.

Первый тайм получился не сильно результативным. 150 зрителей на трибунах увидели лишь два забитых мяча. Оба они влетели в ворота иркутской команды. У хозяев дважды отличился Сергей Ган. К слову, экс-игрок иркутян. Во втором отрезке дубль также решил оформить Игорь Ларионов.

Только при 0:4 на табло в пользу хозяев хоккеисты «Байкал-Энергии» размочили счет. Надежду на спасение матча нашей команде подарили Павел Анисимов и Вячеслав Вдовенко, которые забили по мячу. Однако, сравнять счет наши парни не успели.

Следующий матч «Байкал-Энергия», которая находится на 6-м месте в таблице, проведет 29 января в Москве против «Динамо».