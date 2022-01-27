Полицейские уберегли сибирячку от перевода 1.3 миллиона рублей мошенникам в Иркутской области

Полицейские спасли сибирячку от перевода 1.3 миллиона рублей мошенникам в Иркутской области Фото: Ольга Крыльцова

Полицейские Тайшета по своим каналам узнали, что из жительниц города ведет переговоры с телефонными мошенниками, которые по очереди представляются то сотрудниками банка, то сотрудниками их ведомства и тут же выехали к ее дому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Открывайте! – услышал сын сибирячки стук в ворота. – Полиция! Немедленно прекратите все переговоры по телефону! Это мошенники!

- Мама, быстро клади трубку! Это аферисты! Настоящий полицейский во дворе у нас! – быстро добежал до матери тайшетец.

Когда женщина сбросила вызов, для перевода оставалось нажать одну кнопку. Преступники чуть-чуть не разжились крупной суммой – женщина готова была перевести им 1 миллион 300 тысяч рублей. А на телефон продолжали поступать звонки от мошенника, как только он услышал, что трубку взял настоящий сотрудник внутренних дел, тут же оборвал все контакты. Поняв, какая беда ее миновала, она тут же расплакалась.

- Не отвечайте никогда на незнакомые номера, я только это могу сказать, - рыдая, поделилась в полицейском участке своим заключениями сибирячка.

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