Больше 26 миллионов рублей ущерба лесному фонду взыскали приставы в Иркутской области Фото: Лия МУРАДЬЯН

Черемховское предприятие занималось заготовкой древесины в Куйтунском районе без необходимых документов. У фирмы не было декларации, проекта освоения лесов. В итоге площадь незаконной рубки сосен составила 35.8 гектара леса. Ущерб оценен в 26.5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Черемховский городской суд постановил взыскать сумму ущерба с организации в пользу муниципального образования «Куйтунский район», - говорят специалисты. - Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Черемховскому и Аларскому районам.

Директор общества с ограниченной ответственностью после первой же беседы с судебными приставами перечислил необходимую сумму.

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