25% жителей сел в Иркутской области испытывают проблемы с электроэнергией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемы с подачей электроэнергии испытывает 25% жителей сёл в Иркутской области. Основная проблема - недостаток выделяемой мощности. А среди горожан с трудностями сталкиваются 18 %. Обычно жители городов жалуются на перебои электросетей. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата. Специалисты провели исследование о том, в каких условиях живут иркутяне, опираясь на на данные комплексного наблюдения за 2020 год.

- К числу проблем относятся перебои, плохое состояние электропроводки и счетчиков, - отметили в Иркутскстате.

Также поданным исследования, в Иркутской области, также как в Хакасии и Тыве, электроэнергии потребляется больше, чем в остальных регионах. Этот показатель в месяц достигает 268 киловатт в час. И это только на одну семью.

Трудности есть не только с электричеством, но и с водоснабжением. Качество воды из централизованного водопровода жители оценивают как не всегда хорошее. При этом большинство опрошенных считают, что с холодной и горячей водой в Приангарье проблемы отсутствуют. Эксперты отмечают по этому поводу больше позитивных мнений, чем по России в целом.

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