Сайты с продажей больничных и медотводов заблокируют в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Сайты, предлагающие оформить поддельные паспорта, больничные листы и медотводы без посещения врача, нашли во время мониторинга страниц в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
- Нами были в суд направлены административные исковые заявления о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению в Российской Федерации, - отмечают специалисты.
Иски прокурора удовлетворены Саянским городским судом. Сотрудники организации проконтролируют, чтобы сайты заблокировали.
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