Уровень безработицы вырос в Иркутской области за месяц почти на 5% Фото: "КП" Архив

В Иркутской области за месяц число безработных увеличилось почти на 5 %. Об этом сообщает Иркутскстат.

- Согласно нашим данным, к концу 2021 года в декабре статус безработного в регионе имели 11.2 тысяч человек в регионе, тогда как в конце ноября таковых было только 10.7 тысяч, - отмечают специалисты. – Отмечаем увеличение числа граждан, не имеющих работу.

Стоит отметить, что всего на учете к концу прошлого года числилось 14.1 тысяч сибиряков, не занятых трудовой деятельностью. Кстати, уровень зарплат в Приангарье также вырос. По данным Иркутскстата, средняя зарплата в Иркутской области за ноябрь 2021 года составила 56 272 рубля. Ранее она составляла чуть больше 53 тысяч рублей.

Читайте также:

«Поддержите меня»: суперзвезда Сергей Зверев просит поклонников о помощи после иска в суд из-за его участия в выборах. Бурятский избирком подал в суд на суперзвезду Сергея Зверева из-за невовремя поданного отчета о расходах на выборах (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08