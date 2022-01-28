Мужчина погиб в загоревшейся хозяйственной постройке в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 28 января в Иркутской области произошло 4 пожара. Один из них стал трагическим. В 23:28 на телефон «101» позвонили очевидцы, которые рассказали о том, что в Иркутске на улице станция Горка-2 на соседнем участке горит хозяйственная постройка. Люди знали, что в ней проживал одинокий мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По указанному адресу были направлены 2 пожарных расчёта, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия первого подразделения изнутри горела обшитая металлом хозяйственная постройка площадью 36 квадратных метров. В ходе тушения пожара спасатели в составе звена газодымозащитной службы обнаружили погибшего. Им оказался мужчина 1962 года рождения, хозяин постройки.

На тушение открытого огня ушел час. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.

За прошедшие сутки, 27 января, в Иркутской области было зарегистрировано 16 пожаров. На пожаре в частном доме в Иркутске травмы получила женщина. Всего с начала года в регионе произошло 385 возгораний, погибли 25 человек.

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