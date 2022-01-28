Речной флот Segezha Group в Иркутской области начал подготовку к весенней навигации. Фото: Предоставлено ООО «ВЛРП»

ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» в Иркутской области, недавно консолидированное Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»), приступило к плановым судоремонтным работам и техническому обслуживанию своего флота в рамках подготовки к весенней навигации. Предприятие самостоятельно осуществляет ремонты любого уровня сложности за счет собственной материально-технической базы и команды высококлассных специалистов.

Своевременное начало навигации - важное условие для бесперебойной поставки сырья и загрузки мощностей деревообрабатывающих предприятий холдинга, выполнения обязательств по северному завозу и перед бизнес-партнерами в регионе.

В речной флотилии - 98 судов. Средний и текущий ремонт проходят сухогрузы и танкеры, причальные хозяйства, плавучие краны и конвейеры для выгрузки сыпучих грузов, суда для сбора такелажа и лесосплава, буксиры-толкачи и буксировщики. Одновременно идет проверка судовых технических средств связи и радионавигации, укомплектование спасательными средствами и аварийным инвентарем.

К началу навигации весь флот ВЛРП пройдет освидетельствование Российским речным регистром. Его также осмотрит инспекция Государственного портового контроля. После этого флотилия будет допущена к плаванию.

- По графику, к 22 апреля, мы полностью подготовим флот к спуску на воду. Качественный и своевременный судоремонт в Усть-Куте - гарантия нашей бесперебойной работы в период навигации. Навигацию прошлого сезона мы завершили абсолютным рекордом пароходства - по реке Лене на переработку доставили 950 тысяч кубометров лесоматериалов, - говорит генеральный директор ООО «ВЛРП» Алексей Шерстянников.

Благодаря четкой логистике и отлаженным разгрузочным работам лесные биржи комбинатов весь 2021 год отработали без штрафов за ненормативный простой судов под разгрузкой. К тому же местные гидрологические условия позволили все лето ходить по реке Лене с полной загрузкой, а затянувшаяся осень значительно продлить навигационный период.

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Segezha Group - один из ключевых российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа - среди крупнейших лесопользователей не только в России, но и в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,2 млн га, а объем расчетной лесосеки - 23,6 млн кубометров (с учетом ПИП - приоритетных инвестиционных проектов). 82% потребностей компании в древесине обеспечивается за счет собственных ресурсов. 83% лесных участков сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации.

Во всех лесных активах внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе интенсивной модели. Segezha Group занимает 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе ей принадлежит 2-е место по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также 5-е по производству большеформатной березовой фанеры. Холдинг - на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

География активов охватывает 14 государств, при этом основное производство находится в России. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира. На предприятиях Группы трудится около 20 тысяч человек. Подробнее - на сайте: http://segezha-group.com