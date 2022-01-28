Мечтая заработать на машину, иркутянин обчистил гараж с майнинговым оборудованием Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Саянске полицейские задержали 26-летнего по подозрению в краже дорогостоящего оборудования для майнинга. Он проник в гараж через вентиляционный короб и забрал с собой аппаратуры на 300 тысяч рублей. Оказалось, что неоднократно судимый иркутянин специально приехал в город, чтобы незаконно подзаработать. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как пояснил сам задержанный, в Зиминский район он приехал к знакомому. Одолжив машину, он специально ездил по гаражным кооперативам и прислушивался к характерному шуму от работы оборудования, - рассказали в ведомстве. - Украденные машинки планировал продать и приобрести себе автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». После проведения следственных действий оборудование будет возвращено владельцу.

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