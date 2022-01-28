Детская поликлиника в Шелехове закроется на карантин с 31 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Детская поликлиника в Шелехове закроется на карантин. Об этом сообщают в официальном аккаунте в Instagram Шелеховской районной больницы.

- Уважаемые родители! Детская поликлиника закрыта на карантин с 31 января по 13 февраля 2022 года, - сообщили в соцсетях больницы.

В связи с карантином медицинскую помощь в детской поликлинике будут оказывать только экстренным пациентам. Запись к стоматологам и узким специалистам закрыта на обозначенные даты.

Напомним, накануне, 27 января в Приангарье было зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки – 711. Такого показателя в регионе не было с начала пандемии. При этом, по словам заместителя главного государственного санитарного врача по Иркутской области Натальи Поталициной, 95% случаев заражения омикрон-штаммом у больных протекает как ОРВИ, поэтому им не требуется госпитализация.

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