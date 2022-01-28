Движение транспорта по улице Партизанской в Иркутске ограничат 29 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! Ожидается временное перекрытие участка дороги в Правобережном округе. Так с 29 января будет перекрыто движение для транспорта по улице Партизанская. В районе дома №21 пройдут диагностика и работы по ремонту тепловой сети, которые окончатся на утро следующего дня. Об этом сообщают в аккаунте Иркутской энергосбытовой компании в Instagram.

- С 22:00 29 января до 06:00 30 января 2022 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Партизанской – на участке от улицы Горной до улицы Софьи Перовской, - уточнили в соцсетях компании.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

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