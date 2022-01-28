Жюри высшей театральной премии приедет в Иркутск на конкурсный показ мюзикла «Декабристы». Фото: пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

Представители высшей театральной премии Золотая маска» приедут в Иркутск специально для просмотра спектакля Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского «Декабристы». В составе жюри режиссёры, хореографы, музыкальный и балетный критики, композитор, театральный художник, артисты и руководители театров. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры и архивов Иркутской области.

- Приезд «Золотой маски» - это исключение, чем правило. Обычно делегация конкурса не ездит в гости к номинантам для просмотра конкурсных работ, а проводит их в Москве. В этом случае из-за сложного сценического решения «Декабристов» для спектакля не подошла ни одна из столичных театральных площадок. Поэтому жюри в составе 16 человек и приехало, - рассказали в ведомстве.

Спектакль «Декабристы» претендует на несколько номинаций: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая работа режиссера» (Филипп Разенков), «Лучшая женская роль» (Людмила Шер), «Лучшая мужская роль» (Евгений Алёшин), «Лучшая роль второго плана» (Егор Кириленко, Софья Сучкова).

Режиссер постановки Филипп Разенков рассчитывает, что мюзикл порадует показом московских зрителей. Для этого актеры и участники сделают все возможное.

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