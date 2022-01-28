Музыкальный театр в Иркутске закрывается из-за коронавируса

Иркутский музыкальный театр закрывается на карантин с 28 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского объявил о закрытии на карантин, который продлится почти две недели. Об этом сообщают на официальном сайте.

- К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского закрывается на карантин с 28 января по 10 февраля, - говорится в сообщении.

Спектакли, показ которых был запланирован на время карантина, переносятся на март с сохранением мест. Заявленные показы спектакля «Декабристы» 28 и 29 января в рамках конкурсной программы Фестиваля «Золотая Маска» также переносятся на более благоприятный период.

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