Рисунки победителей конкурса «Полимеры в нашей жизни» разместили на баннерах в Усть-Куте. Фото: Пресс-служба ИНК

Что такое полимеры и где мы можем их встретить? Баннеры на эту тему разместили на улицах Усть-Кута. Яркие рисунки, изображенные на них, - творчество ребят, которые победили в конкурсе «Полимеры в нашей жизни», проведенном «Комсомольской правдой», ИНК и Иркутским заводом полимеров в 2021 году.

- Изделия из этих веществ окружают нас повсюду. Из них делают наши игрушки! А еще строят дома, конструируют машины и самолеты, - об этом дети узнали, пока готовились к творческомусостязанию.

Мы получили около 90 оригинальных работ отюных художников. Попробуй, выбери лучших из лучших! Мы доверили эту непростую задачу нашим читателям - победителей определило народное голосование.

Фото: Пресс-служба ИНК

Напомним, среди участников из Усть-Кута победил Тимофей Игнатьев, второе место заняла Елизавета Молчанова, третье разделили Алина Сливницына и Екатерина Лохман. Теперь их рисунками - самолетом, фабрикой, детскими площадками - будут любоваться все жители северного города.

Фото: Пресс-служба ИНК

Среди конкурсантов из Иркутска победу одержала Вероника Пленкова, «серебро» досталось Александре Колотыгиной, а «бронза» - Юлии Груздевой. Суперприз за самый оригинальный рисунок получила Татьяна Соколова.

Фото: Пресс-служба ИНК