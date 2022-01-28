В дацане Иркутска пройдут молебны в честь праздника Белого месяца

В иркутском дацане пройдут молебны в честь празднования Сагаалгана 2022
Фото: Даба ДАБАЕВ
Новый 2022 год по лунному календарю наступит 2 февраля. В этот день начнется празднование Сагаалгана, что в переводе с бурятского означает Белый месяц. Покровителем наступающего года станет черный тигр в стихии воды. Сагаалган 2022 в Иркутске традиционно встретят молебнами, одним из которых станет ритуал очищения - Дугжууба. Расписание их проведения опубликовали на официальной странице иркутского дацана в соцсетях.
- 31 января в 18:00 в дацане пройдет Дугжууба, - говорится в сообщении. - Он проводится для очищения препятствий, кармы, накопленных в уходящем году, для того, чтобы в Новом году человек обрёл благополучие, счастье, здоровье. На хурале совершается поклонение и подношение защитнику Учения Чойжал сахюусану, а также сжигается «сор», который символизирует устранение всех негативных и отрицательных воздействий
КОНКРЕТНО
Расписание молебнов, посвященных празднованию Сагаалгана 2022 в Иркутске:
29 января «Ганжур Хурал»
Чтение священной сутры Ганжур, обширные наставления Будды Шакьямуни
10 ч. - утренний
15 ч. - вечерний
30 января Харанга Ашан (Гомбо Чойжил)
6 ч. - Харанга
10 ч. и 15 ч. - Ашан (Гомбо Чойжил)
31 января Ашан (Жигжед, Гомбо, Чойжил)
Молебен, посвящённый хранителям Учения для благополучия и подавления препятствий
6 ч.- Харанга
10 ч. и 15 ч. - Ашан (Гомбо Чойжил Жигжед)
18 ч. - Дугжууба
1 февраля Балдан Лхамо. в 22 ч.
6 ч. - Лхамын Сидор
2 февраля Сагаалган
3 февраля Лхарзай, Жамсаран, Табаан Хаан, Согшед
Подношение Идаму и хранителям Учения
9 ч. - Рабнай (ритуал освящения)
17 февраля Сагаалганай Далга
9 ч. - Намдак Сан