В дацане Иркутска пройдут молебны в честь праздника Белого месяца

В иркутском дацане пройдут молебны в честь празднования Сагаалгана 2022 Фото: Даба ДАБАЕВ

Новый 2022 год по лунному календарю наступит 2 февраля. В этот день начнется празднование Сагаалгана, что в переводе с бурятского означает Белый месяц. Покровителем наступающего года станет черный тигр в стихии воды. Сагаалган 2022 в Иркутске традиционно встретят молебнами, одним из которых станет ритуал очищения - Дугжууба. Расписание их проведения опубликовали на официальной странице иркутского дацана в соцсетях.

- 31 января в 18:00 в дацане пройдет Дугжууба, - говорится в сообщении. - Он проводится для очищения препятствий, кармы, накопленных в уходящем году, для того, чтобы в Новом году человек обрёл благополучие, счастье, здоровье. На хурале совершается поклонение и подношение защитнику Учения Чойжал сахюусану, а также сжигается «сор», который символизирует устранение всех негативных и отрицательных воздействий

КОНКРЕТНО

Расписание молебнов, посвященных празднованию Сагаалгана 2022 в Иркутске:

29 января «Ганжур Хурал»

Чтение священной сутры Ганжур, обширные наставления Будды Шакьямуни

10 ч. - утренний

15 ч. - вечерний

30 января Харанга Ашан (Гомбо Чойжил)

6 ч. - Харанга

10 ч. и 15 ч. - Ашан (Гомбо Чойжил)

31 января Ашан (Жигжед, Гомбо, Чойжил)

Молебен, посвящённый хранителям Учения для благополучия и подавления препятствий

6 ч.- Харанга

10 ч. и 15 ч. - Ашан (Гомбо Чойжил Жигжед)

18 ч. - Дугжууба

1 февраля Балдан Лхамо. в 22 ч.

6 ч. - Лхамын Сидор

2 февраля Сагаалган

3 февраля Лхарзай, Жамсаран, Табаан Хаан, Согшед

Подношение Идаму и хранителям Учения

9 ч. - Рабнай (ритуал освящения)

17 февраля Сагаалганай Далга

9 ч. - Намдак Сан