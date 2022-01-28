Нарушения пожарной безопасности снова нашли в мечети в Усолье-Сибирском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Усольский суд обязал устранить нарушения пожарной безопасности в городской мечети. В здании сотрудниками МЧС была проведена внеплановая проверка, которая показала, что помещения не оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Об этом сообщают в пресс-службе Усольского городского суда.

- Также в мечети отсутствует эвакуационное освещение, не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, не представлена документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной безопасности облицовочных и декоративно-отделочных материалов стен и коврового покрытия, используемого в молебном зале, - отметили в суде.

Во время судебного заседания прокурор напомнил, что ранее ответчик уже был оштрафован за подобные нарушения.

Представитель религиозной организации в суд не явился и информации об устранении замечании не предоставил. Дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

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