Начальника КУМИ и еще двух сотрудников задержали в Иркутском районе за получение взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК и сотрудники полиции установили должностные лица, которые причастны к уголовному делу о получении взятки в 13 миллионов рублей заммэром Иркутского района и начальником одного из отделов администрации. Об этом сообщают в пресс-службах регионального СК и ГУ МВД России по Иркутской области.

- В порядке ст.91 УПК РФ задержаны председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ), заместитель председателя КУМИ по капитальному строительству и начальник отдела обеспечения деятельности КУМИ. Сейчас их допрашивают следователи СК, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 27 января были задержаны задержаны заместитель мэра Иркутского района, а также начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации. По версии следствия, за многомиллионную взятку они обещали покровительство подрядчику, а также беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному муниципальному контракту по поставке и монтаже модульного здания школы-детского сада в поселке Большое Голоустное.

Накануне судом им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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