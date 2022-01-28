Стало известно, какие имена чаще всего дают детям в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за 2021 год на свет появились 26 264 малыша. Это 13 537 мальчиков и 12 727 девочек. Также в 278 семьях родились двойни, а еще в двух - тройни. Об этом сообщают в пресс-службе ЗАГСа Иркутской области.

- Самыми популярными именами, которыми родители назвали своих чад, среди мальчиков стали Артем (705), Александр (594), Михаил (540), Максим (462) и Матвей (458). Также в топ 10 вошли: Роман, Иван, Дмитрий, Тимофей, Лев, - отметили в службе ЗАГСа. - Для девочек чаще всего выбирали имена София (652), Ева (540), Алиса (449), Милана (422), Виктория (413). В топ 10 также вошли Анна, Варвара, Полина, Валерия, Ксения.

Редкими именами среди иркутян стали Алмаз, Байкал, Сократ, Спиридон, Доминик, Спартак, Мартемьян, в том числе двойные имена: Августин-Георгий, Марк-Юрий, Теодор-Александр.

Необычными именами для девочек в 2021 году стали Зима, Милорада, Павла, Сакура, Сапфира, Венера, Лаура, Забава, Летиция, Лолита, Феня. В том числе двойные имена: Анна-Есения, Анна-Мариам, Арианна-Разали, Вангелия-Мерсэдэс, Тереза-Ферденанда.

А вот такими именами как Вера, Надежда, Любовь, девочек называют все реже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Немец и россиянка поженились на берегу Байкала после судьбоносной встречи. Немец и россиянка заключили брак в Листвянке после знакомства на Байкале. (подробности)

«Поддержите меня»: суперзвезда Сергей Зверев просит поклонников о помощи после иска в суд из-за его участия в выборах. Бурятский избирком подал в суд на суперзвезду Сергея Зверева из-за невовремя поданного отчета о расходах на выборах. (подробности)

Плитка или асфальт: иркутяне спорят, какими должны быть тротуары в городе. Какое покрытие выбирать, красивое или безопасное, разбиралась «Комсомолка» вместе с горожанами. (подробности)