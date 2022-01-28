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Общество28 января 2022 10:07

В Иркутске названы адреса, где 29, 30 и 31 января отключат свет

Свет отключат в части Октябрьского, Ленинского и Свердловского районов Иркутска с 29 по 31 января
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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В Иркутске названы адреса, где 29, 30 и 31 января отключат свет

В Иркутске названы адреса, где 29, 30 и 31 января отключат свет

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

29, 30 и 31 января в Иркутске частично ограничат подачу электричества. Под отключения попадет часть домов в Октябрьском, Ленинском и Свердловском районах. Об этом сообщают в официальном Instagram-аккаунте компании «Иркутские электросети».

- По разным адресам пройдет ремонт вводного устройства, восстановление схемы, а также перераспределение нагрузки, - рассказали в соцсетях компании.

В Ленинском районе ожидается отключение света.

В Ленинском районе ожидается отключение света.

Работы на электросетях плановые. Неудобства с отключением света в будущем дадут возможность работать сети без перебоев.

Названы адреса, где в Ленинском районе отключат свет.

Названы адреса, где в Ленинском районе отключат свет.

В части домов в Иркутске ограничат электроснабжение.

В части домов в Иркутске ограничат электроснабжение.

В части домов в Иркутске с 29 по 31 января ограничат электроснабжение.

В части домов в Иркутске с 29 по 31 января ограничат электроснабжение.

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