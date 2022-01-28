Минлес Иркутской области незаконно продал деревья по заниженной цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство лесного комплекса Иркутской области незаконно продало предпринимателю деревья по заниженной стоимости. Бизнесмен планировал заготавливать древесину в Балаганском районе. Однако сотрудники лесничество не выехали на место, чтобы определить правильность отвода лесного участка и пересчитать лесные насаждения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В результате в документы для продажи лесных насаждений внесены недостоверные сведения о количестве растущих деревьев, их породном составе, что позволило приобрести их лесозаготовителю по заниженной цене, - рассказали в ведомстве.

Заготовить древесину предприниматель не успел. Суд обязал вернуть лесной участок министерству, а бизнесмену – выплаченные им деньги.

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