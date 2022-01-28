Прокуратура Иркутской области обнаружила нарушения в колонии №6 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

28 января заместитель прокурора области Виктор Келлер проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в исправительной колонии строгого режима №6 и расположенной на её территории больницы, где проходят обследование и лечение осужденные из других ИК региона. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Заместитель прокурора проверил условия содержания осужденных в общежитиях колонии, лечебных отделениях больницы, штрафных помещениях, соблюдение их прав на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, оказание медицинской помощи, а также законность привлечения к дисциплинарной ответственности нарушителей режима, - рассказали в ведомства.

Также заместитель прокурора Приангарья провел личный прием осужденных.

Проверка показала, что в колонии №6 есть отдельные нарушения законодательства о медико-санитарном и бытовом обеспечении, соблюдения режимных требований, пожарной безопасности.

В связи с этим органами прокуратуры приняты меры прокурорского реагирования – подготовлено представление начальнику ГУФСИН области, устранение нарушений контролируется прокуратурой.

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