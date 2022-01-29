Два иркутянина из ревности насмерть забили знакомого и выбросили на улицу. Вынесен приговор. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Страшную находку обнаружили в Иркутске на проспекте Маршала Жукова 3 июля прошлого года. Труп мужчины, завернутый в ковер. В полиции быстро выяснили, кто стоит за этим убийством. Накануне Октябрьский суд Иркутска вынес приговор виновным. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

- Ими оказались местные жители, проживавшие в данном районе, - уточняют в СК. - Следователям СКР они пояснили, что на почве ревности избили знакомого, а когда увидели, что мужчина скончался, завернули его в ковер и вынесли из квартиры на улицу.

Отвечать им пришлось по статье за убийство по неосторожности. Каждый получил по четыре года лишения свободы. Эти годы оба проведут в колонии строгого режима.

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