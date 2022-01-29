Полицейские из Братска помогли попавшему в ДТП на трассе жителю Красноярска. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На севере Иркутской области полицейские оказали помощь попавшему в аварию жителю Красноярска. Он позвонил в дежурную часть полиции Братска и рассказал о том, что попал в аварию на трассе "Вилюй". Машина заглохла, а мороз крепчает. Наряд ППС тут же направили на место аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Оформив все необходимые документы, лейтенанты полиции Алексей Сушин и Алексей Скворцов, приняли решение оказать помощь автомобилисту, - сообщают в ведомстве. - Они организовали транспортировку неисправного транспорта, а иногороднего водителя доставили к его знакомым, живущим в одном из районов Братска.

Поступок в общем-то, простой и понятный каждому - помочь человеку на дороге. Но если бы не это, автомобилист из Красноярска рисковал замерзнуть на трассе в мороз под тридцать. Мужчина поблагодарил своих спасителей за неравнодушие, чуткость и профессионализм.