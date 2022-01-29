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Происшествия29 января 2022 8:39

Водитель перевернувшегося близ Бурети "Субару" погиб на месте ДТП

В обстоятельствах ДТП разбираются в ГИБДД
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Водитель перевернувшегося близ Бурети "Субару" погиб на месте ДТП.

Водитель перевернувшегося близ Бурети "Субару" погиб на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Боханском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах трагического ДТП. Авария произошла сегодня, 29 января, утром на автодороге «Буреть-Каменка» вблизи деревни Буреть. Водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- По предварительной информации водитель автомобиля «Субару Легаси» не справился с управлением, съехал с дорожного полотна, машина опрокинулась, - уточняют в полиции.

В результате аварии 29-летний водитель автомашины погиб на месте ДТП. На место трагедии приехала скорая, медики оказали помощь двум пассажирам седана, 18 и 26 лет , и отвезли их в больницу.

Во всех обстоятельствах смертельной аварии еще предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, идет проверка.

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