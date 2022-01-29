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Спорт29 января 2022 12:34

«Байкал-Энергия» разгромно проиграла московскому «Динамо» в гостях

Это второе подряд поражение бело-синих
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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«Байкал-Энергия» разгромно проиграла московскому «Динамо» в гостях

«Байкал-Энергия» разгромно проиграла московскому «Динамо» в гостях

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели второе подряд поражение в Суперлиге. В выездном турне бело-синие разгромно уступили лидеру турнирной таблицы московскому «Динамо» со счетом 2:8.

Заявку на победу москвичи сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота иркутян три мяча. Отличились Алмаз Миргазов, Никита Иванов и Егор Ахманаев. Наши парни смогли забить всего один мяч усилиями Вячеслава Вдовенко.

Второй отрезок получился более результативным. Причем забивали больше хозяева. Динамовцы отличились еще пять раз и довели счет до разгромного. Все, на что хватило нашу команду, это отыграть еще один «гол престижа». Точный удар нанес Кристоффер Фагерстрем.

После этого поражения «Байкал-Энергия» опустилась на 7-ю строчку в турнирной таблице.

Следующий матч иркутская дружина проведет 1 февраля в Иркутске против хабаровского «СКА-Нефтяника».

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